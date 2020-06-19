Киев, , 12:57 — REGNUM Во фракции «Слуга народа» нет голосов за назначение Сергея Шкарлета на должность министра образования, несмотря на то, что на этой кандидатуре настаивает президент страны Владимир Зеленский.

Об этом заявил 19 июня депутат фракции Александр Качура, передает корреспондент ИА REGNUM.

Никаких подробностей Качура не сообщил, в частности, не известно, сколько именно депутатов партии Зеленского выступают против назначения.

11 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил, что Шкарлет — сейчас ректор Черниговского национального технологического университета — является одним из главных кандидатов на пост министра образования и науки.

«Абсолютно полный сил, профессиональный человек, которого уважает научная ректорская среда», — сказал Шмыгаль.

СМИ обращают внимание, что в 2010 году Сергей Шкарлет былизбранв Черниговский областной совет от Партии регионов и всячески показывал полную лояльность этой политической силе. Интересно, что в 2015 г. он баллотировался на местных выборах уже от Блока Петра Порошенко, но выиграть не сумел.