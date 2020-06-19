Тбилиси, , 14:29 — REGNUM Объединившиеся оппозиционные партии Грузии объявили о том, что договорились по единым кандидатам на парламентских выборах по шести из восьми мажоритарных округов Тбилиси. Список был обнародован 19 июня.

Обсуждение кандидатур проходило в офисе «Лейбористской партии». В двух округах решено выдвинуть представителей партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение»: Нику Мелию и Левана Хабеишвили.

От партии «Европейская Грузия» выдвинута Елена Хоштария, от «Свободных демократов» — их лидер Шалва Шавгулидзе, от «Новой Грузии» — Георгий Вашадзе, а также в грузинской столице объединенную оппозицию будет представлять лидер «Лейбористской партии» Шалва Нателашвили.

Сообщается, что еще по двум округам продолжаются дискуссии.

Напомним, в Грузии парламентские выборы назначены на 31 октября. Всего планируется создать 30 мажоритарных округов. Объединившиеся партии объявили, что договорятся о единых кандидатах по всем округам. Стоит отметить, что в объединении участвуют не все оппозиционные партии.

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