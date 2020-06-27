Москва, , 05:28 — REGNUM Как выглядит светлое будущее, о котором так много говорили большевики, в глазах продвинутого американского социолога и как правда может «найти дырочку» даже в хитросплетениях пропаганды и ангажированности, разбирался автор ИА REGNUM Дмитрий Буянов.

Рональд Франклин Инглхарт. Культурная эволюция: как изменяются человеческие мотивации и как это меняет мир. М: Мысль, 2019

Рональд Инглхарт, написавший книгу «Культурная эволюция: как изменяются человеческие мотивации и как это меняет мир», не последняя величина в мире социологии. Достаточно упомянуть его роль в крупных исследовательских проектах «Евробарометр» ООН и «Всемирный обзор ценностей». Как специалист, отслеживавший эволюцию общественного мнения на протяжении 40 лет, Инглхарт пытается осмыслить интереснейший материал. Результат, полученный им в этом труде, интересен двояко ‑ и как философский путь защитника капитализма как лучшего из мироустройств, и как показательный крах этой защиты.

Исходя из общего для многих апологетов владычества денежных мешков тезиса о «детерминизме Маркса», которые завел в тупик его последователей, автор пытается заменить эту воображаемую конструкцию детерминизмом собственного изготовления. Причем «эволюционная модернизация» Инглхарта доходит в своем детерминизме чуть ли не до открытого расизма, выдвигая тезис о биологической предопределенности культурных различий. Отсюда ясен и результат, с которым он приходит к концу своего исследования. Капитализм, который так хотелось защитить, все равно оказывается виновен в страшных перекосах, терзающих современный мир. Только чем его можно заменить?

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