Кызыл, , 12:52 — REGNUM Глава Тувы Шолбан Кара-оол не стал отменять из-за эпидемии традиционный отчёт парламенту о деятельности правительства. По его словам, институт отчётности исполнительной власти перед депутатами необходим как форма контроля общества над деятельностью правительства.

«Пусть в законах не прописаны правовые последствия оценки этой деятельности, тем не менее по итогам обсуждения отчета всегда принимаются меры реагирования в виде организационных, кадровых и других решений. С другой стороны, подотчетность правительства Верховному хуралу — это механизм объединения усилий двух ветвей власти», — написал он на своей странице в соцсети «Вконтакте».

При этом вместе с право контролировать работу правительства, заксобрание берёт на себя и ответственность за развитие республики. Глава отметил, что отношения между двумя ветвями власти строятся на основе партнёрства и взаимопомощи. Это позволило региону, по его мнению, прибавлять в развитии каждый год.

«В 2019 году и вовсе был совершен своего рода прорыв. Мы смогли убедить правительство РФ изменить походы к развитию Тувы. Чтобы республика могла выдерживать конкуренцию с другими регионами, надо обеспечить ей примерно одинаковую базу в уровне транспортной, социальной, энергетической и иной инфраструктуры. Это историческое решение», — отметил Шолбан Кара-оол.

В заключении глава призвал министров также быть с жителями на прямой связи через социальный сети, не закрывать глава на проблемы. Он также пообещал «живую» встречу с гражданами, чтобы услышать критику, наказы и рекомендации.