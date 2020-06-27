Токио, , 08:01 — REGNUM Хотя президент США Дональд Трамп и заявил о том, что в обязанность американских войск не входит «разрешение древних конфликтов в далеких странах», это еще не означает, что японские претензии к странам, ее окружающим, стали менее опасными. О том, какой вывод могут сделать Японцы из попыток США перестать быть мировым полицейским, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Японские подводные лодки Kenichi Nobusue

«Раз уж оккупировали, так и защищайте», в такой логике действуют японские политические экспериментаторы, пытаясь подписать своих американских «партнеров» (а, точнее, сюзеренов) на защиту японских претензий к соседям.

Пока что США не подтверждают готовность напрямую повоевать с Китаем за острова Дяоюйдао или с Россией за Курилы, и то в последнем случае Япония до сих пор борется за юридическую лазейку, требующую США защищать территории, на которые распространяется японское законодательство. Не в этом ли причина упорства, с которым Токио добивается от Москвы особой юрисдикции для японских граждан, готовых поучаствовать в т.н. «совместном хозяйственном освоении» Курил? Никуда не делись и японские ультра-правые, все так же присутствующие среди японских политиков и готовые, наверное, не упустить свой шанс в случае обострения обстановки.

Читайте статью Анатолия Кошкина «Китайское предупреждение о японо-русской войне за Курилы».