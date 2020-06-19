Смоленск, , 12:44 — REGNUM Кандидатом от ЛДПР на выборах губернатора Смоленской области станет Алексей Островский.

Его кандидатуру единогласно поддержали делегаты внеочередной конференции Смоленского регионального отделения ЛДПР по итогам тайного голосования

Кандидатура Островского предложена совместным решением высшего совета и президиума фракции ЛДПР в Госдуме, сообщил депутат нижней палаты парламента Ярослав Нилов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 20 апреля 2012 г. президент РФ Дмитрий Медведев назначил Островского временно исполняющим обязанности губернатора Смоленской области. На посту руководителя региона он сменил Сергея Антуфьева. 26 апреля 2012 г. Островский возглавил регион.