Москва, , 12:44 — REGNUM Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал смерть бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева очень печальной новостью, пишет ТАСС.

По его словам, ему неизвестны подробности болезни и госпитализации бывшего главы Чувашии, и «каких-то специальных заявлений» президента Владимира Путина в связи со смертью Михаила Игнатьева не планируется.

Говоря о смерти экс-главы республики, Дмитрий Песков подчеркнул, что «это, безусловно, очень печальная новость».

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня скончался 58-летний Михаил Игнатьев, который руководил Чувашией с августа 2010 года по 29 января 2020 года. Он умер в одной из клиник Санкт-Петербурга. Организацией его похорон займётся правительственная комиссия, созданная в Чувашии.

Ранее врио главы Чувашии Олег Николаев выразил соболезнования в связи со смертью Михаила Игнатьева, отметив, что «это печальное известие».

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