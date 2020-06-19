Сегодня, 19 июня, президент России Владимир Путин проведёт несколько телевизионных трансляций. Одна из них будет посвящена ликвидации экологической катастрофы в Норильске, где произошёл разлив нефтепродуктов.

Также из Ново-Огарёво состоится сегодня трансляция, в ходе которой будут обсуждать вопросы по борьбе с эпидемией коронавируса. На этом совещании будет присутствовать самый широкий круг заинтересованных лиц.

ИА REGNUM ведёт трансляцию обо всём, что связано с обсуждением этих тем.