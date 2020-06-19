Путин: Россия выходит из пандемии с минимальными потерями
Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что Россия выходит из пандемии коронавируса с минимальными потерями.
Путин: экономика России доказала способнсоть быстро отвечать на вызовы
Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что все ключевые звенья российской экономики и инфраструктуры за время пандемии коронавируса доказали свою способность быстро адаптироваться и бесперебойно работать в сложных условиях.
Владимир Путин, завершая совещание, подчеркнул, что необходимо тиражировать наработанные во время пандемии практики, которые позволяют оперативно и эффективно перестроить работу производства, увеличить производительность труда.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил на совещании важность поддержки регионов в это время. Также он подчеркнул, что медики области благодарны за президентские доплаты: в области это более 40 тысяч работников.
Первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов, выступающий на совещании у Владимира Путина, подчеркнул, что одними из серьезных уроками перестройки экономики является необходимость создания эффективной онлайн-торговли, здесь необходимо подтянуть нормативную базу и регуляторику, а также дистанционной формы работы .
Путина пригласили посетить любой магазин «Магнит»
Член совета директоров одного из крупнейших ритейлеров России — «Магнита» — Александр Винокуров пригласил президента России Владимира Путина в любой командировке посетить без предупреждения любой магазин «Магнит» и пообещал, что глава государства увидит там довольных покупателей и улыбающихся продавцов.
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила на совещании у Владимира Путина, что сегодня 53 региона находятся на 3-ем этапе снятия ограничений, 9 регионов — на втором, и только 6 регионов готовы к переходу на первый этап.
Путин: президент России должен быть всегда на связи
Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что глава государства должен быть всегда на связи — это его обязанности.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко доложил Владимиру Путину, что за время пандемии нагрузка на скорую помощь увеличивалась в два раза. За короткое время более 1,4 миллиона медицинских работников было переучено для лечения больных COVID-19.
Министр промышленности и торговли Денис Манутров сообщил на совещании у Владимира Путина, что сегодня в России ежедневно продается более 700 тысяч масок.
На встрече президента России с представителями различных отраслей экономики, столкнувшимися с последствиями пандемии коронавируса, выступил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он сообщал Владимиру Путину, что благодаря новациям за короткое время удалось выпустить на рынок более 500 новых медицинских продуктов — это и лекарственные препараты, и медицинские изделия. «Такого количества за предыдущее время ранее не выпускалось», отметил Мурашко.
Путин: экономика России постепенно восстанавливается
По мере выхода из ограничительных мероприятий экономика России постепенно восстанавливается, заявил президент РФВладимир Путин.
Путин рассказал, что ему комфортно в окружении простых людей
Российский президент Владимир Путин чувствует себя очень комфортно рядом с обычными людьми. Об этом он рассказал в интервью для фильма «Россия. Кремль. Путин», фрагмент которого опубликован в Instagram ведущего Павла Зарубина.
«Вы знаете, я чувствую себя в среде рядовых людей очень комфортно», — сказал президент.
Министр промышленности и торговли Денис Манутров рассказал президенту Владимиру Путину о том, как перестраивалась экономика во время пандемии. Были отмечены сложности с рядом продуктов, однако удалось этот вопрос оперативно решить. Никаких вариантов с карточками или ограничениями даже не рассматривалось. В это время российская торговля проявила себя как гибкий, хорошо отлаженный сегмент экономики, — отметил министр.
Президент Росси Владимир Путин подчекрнул, что в период пандемии удалось не допустить резкого скачка цен за счет рыночных механизмов.
Владимир Путин в первом обращении к участникам совещания, поблагодарил работников многих сфер экономики за оперативную и эффективную перестройку промышленности и медицинской отрасли, внедрение новых технологий, в том числе «бережливого производства». Он также отметил, что это непростое время выросла производительность труда.
В Ново-Огарево началась встреча Владимира Путина с представителями различных отраслей экономики, столкнувшимися с последствиями COVID-19.
Владимир Путин поручил главе МЧС Зиничеву доложить о сроках, в которые МЧС может закончить работу на месте аварии в Норильске
Президент России учредил орден Пирогова и медаль Луки Крымского
Орден Пирогова и медаль Луки Крымского учреждены в России. Соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован 19 июня на сайте Кремля.
Владимир Путин особо подчеркнул, что надо не быстро прибраться, а обеспечить качественное восстановление земли и вод региона.
По итогам совещания по ситуации с разливом нефтепродуктов Путин по благодарил за работы по устранению негативных последствий, но призвал сделать соответствующие выводы.
Путин призвал ускорить принятие законов для пресечения экологических аварий
Для пресечения катастроф наподобие разлива топлива под Норильском необходимо предусмотреть новые механизмы в законодательстве. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 июня заявил президент Владимир Путин на встрече по ликвидации последствий разлива топлива в Красноярском крае.
Путин спрашивает, где были контролирующие структуры, когда топливо пошло.
Владимир Путин: «Всех этих негативных последствий вполне можно было бы избежать, если бы был налажен должный контроль со стороны соответствующих структур».
Природных ресурсов РФ Дмитрий Кобылкин: «Можно уверенно сказать, что острую фазу удалось пройти, но работы предстоит ещё очень много».
Путин поблагодарил представителей нефтяных компаний, которые быстро откликнулись на призыв о помощи и предоставили необходимых специалистов и оборудование.
Путин призвал извлечь уроки из разлива топлива в Норильске
Разлив топлива в Норильске поставил вопрос о проведении масштабных проверок на других объектах, где могут возникнуть аналогичные происшествия. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 июня заявил президент Владимир Путин на встрече по ликвидации последствий разлива топлива в Красноярском крае.
В 2020 г. планируюем освоить ещё 2 500 000 000 руб. и в следующем году — ещё 11 000 000 000 руб. — Владимир Потанин.
Было собрано 32 тыс. куб.м. топливно-водяной смеси, 103 тыс. грунтов. Смесь собрана в герметичные резервуары.
Владимир Потанин рассчитывает справиться с проблемой в течение двух — трёх месяцев.
Мы приступаем к утилизации собранного грунта и водной смеси — Владимир Потанин.
Владимир Потанин: на сегодняшний день профинансировано работ на сумму около 5 000 000 000 руб.
Участники совещания с Владимиром Путиным.
«Норникель» будет работать до полного устранения ущерба в Норильске — Путин
В работе над ликвидацией последствий разлива топлива в Норильске удалось переломить ситуацию. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 июня заявил президент Владимир Путин на встрече по ликвидации последствий разлива топлива в Красноярском крае.
Ликвидационные мероприятия будут проводиться не один месяц — глава Красноярского края.
426 предприятий будут подвергнуты проверкам, начиная с июля месяца — Росприроднадзор.
Росприроднадзор: для нас работа заканчивается только после полного восстановления экосистемы. Сейчас мы усилили рабочую группу.
Росприроднадзор готов к 1 июля дать расчёт ущерба, нанесённого природе.
Разлив топлива в Норильске привёл к нарушению хрупкой экосреды — Путин
Для ликвидации последствий разлива топлива в Норильске потребуются большие усилия для восстановления экосреды. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 июня заявил президент Владимир Путин на встрече по ликвидации последствий разлива топлива в Красноярском крае.
Глава МЧС из Красноярского края доложил Путину о состоянии дел с ликвидацией последствий разлива нефтепродуктов.
Зиничев: скорее всего, будет построен гибкий трубопровод, который пойдёт до места утилизации.
Зиничев: мы можем говорить о том, что второй этап ликвидации последствий катастрофы подходит к завершению.
Министр МЧС Евгений Зеничев выступает.
Нужно разработать механизм предотвращения подобных ситуаций — Путин.
Сотрудники компании Норникель обязаны продолжать работу до полного устранения ущерба — Путин.
Главное — что называется, не быстренько прибраться — Путин.
На прошедшей неделе проведена большая, масштабная работа. Знаю, что удалось переломить ситуацию — Путин.
Путин начал обсуждать ход работ по ликвидации аварии, которая произошла под Норильском.
Президент Монголии тепло поздравил президента России с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, отметил, что в параде на Красной площади примет участие расчет монгольских военнослужащих.
Дана высокая оценка развитию двусторонних отношений стратегического партнерства. Обсуждён ход реализации договорённостей, достигнутых по итогам официального визита президента России в Монголию в сентябре 2019 года, прежде всего в торгово-экономической сфере.
Затронута также проблематика борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Цитата с сайта Кремля.
По инициативе монгольской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Монголии Халтмагийн Баттулгой.
Также Владимир Путин разговаривал сегодня по телефону в первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Глава государства передал теплые слова поддержки в связи с заболеванием коронавирусной инфекцией и искренние пожелания скорейшего выздоровления — Кремль.
По сообщению сайта Кремля, в ходе телефонного разговора Владимира Путина с Александром Лукашенко акцентирована особая значимость этого юбилея для народов двух стран, свято хранящих память о подвиге фронтовиков и тружеников тыла.
Обсуждены актуальные темы двусторонней повестки дня. В частности, выражено удовлетворение в связи с завершением работы над российско-белорусским межправительственным соглашением о взаимном признании виз, подписание которого планируется сегодня в ходе визита в Минск Министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
Затронуты также некоторые аспекты сотрудничества двух стран в борьбе с коронавирусной инфекцией и её последствиями.
Песков: президент сообщит о новых мерах поддержки, когда примет решение
Решения по новым мерам поддержки граждан и экономики, связанным с пандемией коронавируса, российским президентом пока не приняты. Об этом сообщил 19 июня журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путин в разговоре с Лукашенко выразил удовлетворение завершением работы над соглашением о взаимном признании виз — Кремль.
Катастрофа в Норильске только начинается, пишет канал «Медиатехнолог». Экоблогер Каваносян пробрался через кордоны службы безопасности Норникеля и попал туда куда журналистов не возят:
«Замеры показывают что нефтепродукты УЖЕ вышли за боны не только в озеро Пясино, но и в реку Пясина — а это значит, прямо сейчас они текут в сторону Северного Ледовитого океана».
Путину 19 июня доложат о работах по ликвидации ЧП в Норильске
Российский президент Владимир Путин 19 июня заслушает доклады об устранении последствий разлива дизельного топлива в Норильске. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Министр МЧС России Евгений Зиничев сегодня будет участвовать в конференции с Владимиром Путиным. Он посетил полигон хранения загрязненного грунта в Норильске. Совместно с полпредом президента РФ в Сибирском ФО Сергеем Меняйло и губернатором Красноярского края Александром Уссом он осмотрел полигон хранения загрязненного грунта.
К настоящему моменту аварийно-спасательными подразделениями собрано более 103 тыс. тонн грунта. Собранные материалы складируются в двух ангарах общей площадью 35 тыс. кв. метров. В готовности еще один.
Кроме того, в ходе рабочей поездки в аэропорту Валек глава МЧС России торжественно вручил специальную технику и имущество для выполнения боевых задач гарнизоном федеральной пожарно-спасательной части г. Норильска.
Это две пожарные машины высокой проходимости на базе «БелАЗа» и «КамАЗа» для работы с учетом специфики данной местности. Пожарно-техническое вооружение заблаговременно доставлено в город бортом МЧС России. Далее рабочая группа совершит облет акватории рек Далдыкан и Амбарная и посетит полевой лагерь спасателей.
МЧС РФ.
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в телефонном разговоре обсудили эпидситуацию в странах, парад Победы в Москве и экономические вопросы, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».