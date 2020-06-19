Париж, , 12:57 — REGNUM Министры иностранных дел Франции, Германии и Великобритании обсудят вопросы, связанные с иранской ядерной программой, во время встречи в Берлине. Запланированы также двусторонние переговоры французского и немецкого министров, говорится в распространённом МИД Франции коммюнике.

Отмечается, что 19 июня главы МИД Франции, ФРГ и Великобритании Жан-Ив Ле Дриан, Хайко Маас и Доминик Рааб обсудят иранское досье в формате Е3 для разработки европейской стратегии на предстоящие месяцы. Ожидается, что Ле Дриан подчеркнёт нацеленность Парижа на сохранение венского соглашения от 2015 года, а также будет говорить о взаимодействии в рамках МАГАТЭ и об ожиданиях того, что Тегеран будет в полной мере взаимодействовать с агентством.

Со своим немецким коллегой Ле Дриан обсудит вопросы европейской и международной повестки, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке и в Сахеле, в восточном Средиземноморье, Ливии, а также отношения с Турцией, ЕС и КНР. Визит французского министра в Берлин предваряет председательство ФРГ на Совете министров ЕС во второй половине текущего года.

Читайте также: Иран: тройка должна поддерживать выполнение обязательств по СВПД