Пекин, , 04:01 — REGNUM Новые откровения от китайского издания Sohu могут вызвать тревогу по поводу российско-японских отношений у самого спокойного наблюдателя. Так ли страшен японский черт, как его малюет китайский художник, разбирался обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Курильские острова России и харакири японского реванша Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Если Россия не отдаст Курилы по-хорошему, Япония захватит их и точка. В такой логике строится рассуждения экспертов из Sohu, считающих Курилы достаточно наболевшей для японцев вообще и для их премьера Синдзо Абэ в частности проблемой. Мол, Курильская гряда настолько соблазнительно расположена, а желание Синдзо Абэ прославиться столь велико, что… русским как будто остается только бояться японского вторжения. Хотя китайское издательство и предупреждает японцев о «возможности повторения Японией прошлых ошибок».

Выглядит так, как будто сама «объективность» водила пером (или цокала по клавиатуре) китайского автора. Сами японцы, особенно осведомленные в политике, если задать им прямой вопрос «а не собираетесь ли Вы, имярек-сан, напасть на Курилы?», скромно отводят глаза, объясняя, что пусть кто-нибудь другой на ядерную державу нападает. Тем не менее, развитие международных отношений и все большая мощь и самостоятельность японских «сил самообороны» заставляют задуматься о том, где лежит предел этих тенденций.

Читайте подробности в статье Анатолия Кошкина «Китайское предупреждение о японо-русской войне за Курилы».