Сеул, , 12:44 — REGNUM В Южной Корее до 19 июля продлили действие предупреждения о нежелательности заграничных путешествий в связи с пандемией коронавируса, объявленное 23 марта. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны.

По их словам, данное решение принято в связи с продолжающимся распространением коронавируса, закрытием границ во многих странах и приостановкой международного авиасообщения между странами.

Известно, что в апреле власти страны продлили действие данного предупреждения до 23 мая, а в мае — до 19 июня.

С начала пандемии во всем мире выявлено более 8,24 млн случаев заражения коронавирусом, жертвами стали более 446 тыс. человек.

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