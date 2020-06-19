Киев, , 12:41 — REGNUM Дел о разжигании межрелигиозной розни в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко на самом деле может быть даже несколько, заявил 19 июня украинский политик, депутат Рады предыдущего созыва Николай Княжицкий.

Эксперт обращает внимание, что версии об инициаторах этого дела серьезно различаются.

«Дело против Порошенко за «Томос» возбуждено по заявлению «прихожан УПЦ КП», говорит ГБР. А (экс-мэр Харькова и бывший депутат Рады) Михаил Добкин говорит, что по его заявлению. Следовательно, либо он «прихожанин УПЦ КП» или дел несколько», — отметил Княжицкий.

Отметим, что комментарий политика был обнародован до того, что как издание «Украинская правда» предложила еще одну версию — дело в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко открыли по личному заявлению главы т. н. Киевского патриархата, раскольника Филарета.

В свою очередь, Михаил Добкин также опубликовал копию своего заявления в Государственное бюро расследований, в котором отмечается, что манипулируя стремлениями православного сообщества Украины к объединению, Порошенко использовал церковные организации и религиозное противостояние для достижения победы на выборах 2019 года.

«Такие преступные действия Порошенко вызвали обострение религиозного (межконфессионального) противостояния и вражды в государстве… Состоялось активное политическое вмешательство и административное давление на священновластие и верующих», — констатирует политик.

ИА REGNUM напоминает, что об открытии «религиозного» дела в отношении него сам Порошенко сообщил журналистам 18 июня.