Тбилиси, , 12:39 — REGNUM Опрос общественного мнения в Грузии показал, что большинство населения хочет появления в стране новой политической силы. Отчет 19 июня опубликовала неправительственная организация «Международная прозрачность — Грузия».

Согласно опросу, появления новой политсилы ждет 79%, 14% считает, что этого не нужно, а 7% не определились с ответом. На этот вопрос в 2019 году утвердительно ответили 80%, также 14% заявили, что новая сила в политике не нужна, а не нашли ответа 6%.

Организаторы опроса сообщают, что он проводился с 27 февраля по 18 марта. Опросили 1763 человека. Погрешность составляет 2,2%

Стоит отметить, что в Грузии в последнее время создано несколько политических объединений. В декабре 2019 года о создании новой политсилы заявил крупнейший в Грузии банкир Мамука Хазардзе. В июне 2020 года о создании партии «Наша Грузия — Альянс солидарности» заявили депутаты парламентской фракции «Независимые депутаты». 18 июня несколько общественных деятелей объявили о создании политической платформы для проведения дискуссий между партиями «истинных патриотов».

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии создали политическую платформу для «истинных патриотов»

Читайте развитие сюжета: Оппозиция в Грузии выбрала шесть единых кандидатов на выборах в парламент