Киев, , 02:16 — REGNUM Специалисты из украинского Национального Антикоррупционного Бюро (НАБУ) провели утро 12 июня с пользой. Откуда взялись и кому предназначались извлеченные ими из авто замначальника украинских налогивиков Николая Иващенко $6 млн, рассказывает автор ИА REGNUM Андрей Ганжа.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По официальной версии, распространенной на пресс-конференции руководителей НАБУ Артема Сытника и Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, извлеченные $6 млн предназначались для дачи взятки за закрытие уголовного дела против компании «Burisma Holdings», которая в 2013 году увела за рубеж около $97 млн «без веских на то оснований». Большой интерес представляет, как это и бывает всегда, реакция на чудесную находку в информационной среде, как местной, так и зарубежной. И если местные украинские эксперты спешат все свести к привычным схемам «отжима» компании «Бурисма» или внутренним разборкам украинских политиков, то реакция американских источников на первое место выдвигает «проблему Байденов».

Да-да, ведь это та самая «Бурисма», в которой за приличную зарплату подвизался Хантер Байден, сын нынешнего кандидата в президенты США от Демократической партии. Недаром же и главный конкурент Джо Байдена, нынешний президент США Дональд Трамп, пообещал утопить его рейтинг «украинским вопросом». Демократические СМИ в США, комментируя 6 миллионов кэша, запестрели заголовками общий смысл которых был «Байдены здесь не при чем!». Уже сама согласованность и мощь этого вопля заставляет задуматься — а правда не при чем?

Читайте подробности в статье Андрея Ганжи «Торчат ли из-за украинских «шести миллионов» американские «уши»?».