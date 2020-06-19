Киев, , 12:33 — REGNUM Верховная рада Украины назначила Романа Абрамовского министром защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, сообщил 19 июня парламентский телеканал «Рада».

Решение поддержали 264 парламентариев.

Абрамовский рассказал о приоритетах своей работы, в частности о решении проблем с радиоактивными отходами.

«В ближайшее время представлю чёткий план, который будет коррелировать с программой действий правительства. Вы имели возможность ознакомиться с её экологическим блоком, и не думаю, что были какие-то существенные замечания к нему, реализации программы», — сказал он.

После голосования новый министр принёс присягу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский назначил Василия Володина главой Киевской областной государственной администрации.

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