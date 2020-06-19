Киев, 19 июня 2020, 12:33 — REGNUM Верховная рада Украины назначила Романа Абрамовского министром защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, сообщил 19 июня парламентский телеканал «Рада».
Решение поддержали 264 парламентариев.
Абрамовский рассказал о приоритетах своей работы, в частности о решении проблем с радиоактивными отходами.
После голосования новый министр принёс присягу.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский назначил Василия Володина главой Киевской областной государственной администрации.
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