Санкт-Петербург, , 12:32 — REGNUM Некоторые руководители петербургских комитетов и организаций в такой форме предлагали сотрудникам открепляться от своего участка при голосовании по Конституции, что создали у последних «впечатление, что их обязывают голосовать в определенное время на определённом участке». Об этом ИА REGNUM заявили 19 июня в Санкт-Петербургской избирательной комиссии, проанализировав сообщения в СМИ и жалобы самих жителей.

Между тем подобное принуждение незаконно. Ранее ЦИК также указывал, что из Петербурга поступили жалобы на возможное принуждение бюджетников к голосованию досрочно по месту работы, несколько депутатов ЗакСа потребовали от губернатора Александра Беглова пресечь подобные действия. Все эти жалобы были спущены ЦИКом обратно в Петербург, в том числе и в нижестоящую комиссию.

В ответ Горизбирком решил обратиться в комитет территориального развития Смольного, чтобы уже комитет объяснил другим главам исполнительных органов власти, МСУ и руководителям предприятий, что, когда они объясняют сотрудникам, как проголосовать по открепительному, нужно подчеркивать добровольность всего предприятия.

Как указывает Горизбирком, это может быть направлено только на профилактику заражения коронавирусом «и никак не связано с принуждением или любой иной формой воспрепятствования реализации прав граждан на участие в голосовании». Кроме того, Горизбирком также просит комитет «обратиться к руководителям исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга», дабы те проверили сведения о возможных нарушениях.

Если нарушения ТК РФ подтвердятся, то сами чиновники и должны обратиться в трудовую инспекцию и в прочие органы, дабы привлечь виновных к ответственности по статье 5.27 КоАП РФ, считают в Горизбиркоме.

Если же подтвердятся нарушения избирательного законодательства, принуждение, подкуп или обман, «совершенные с использованием служебного положения», то чиновникам предлагается также самостоятельно обратиться в ГСУ СКР по Петербургу, дабы следователи провели еще одну, уже свою проверку.

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Однако же в целом Санкт-Петербургская избирательная комиссия «положительно оценивает проводимую исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга и органами местного самоуправления организационно-разъяснительную работу, направленную на разграничение потоков участников общероссийского голосования».

«Например, путем приглашения граждан для голосования в определённый день (время) по территориальному признаку)», — заявили в Горизбиркоме. Всё это нужно, чтобы на участках не скапливалось много людей, ведь это опасно в разгар пандемии коронавируса.

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