Екатеринбург, , 12:23 — REGNUM В Свердловской области не стоит гордиться тем, что регион не попал в рейтинг наиболее коррумпированных субъектов России. Об этом заявил депутат областного Заксобрания Вячеслав Вегнер корреспонденту ИА REGNUM.

«Честно говоря, я бы назвал это странным, что мы не попали в рейтинг. Такое количество злоупотреблений у местных органов власти — сами знаете, сколько глав у нас слетело в прошлом году, да и сейчас идут расследования. Это все не говорит о том, что данный климат у нас замечательный и не с кем у нас бороться», — сказал Вегнер.

Пока парламентарий не видит положительных сдвигов в данном направлении. «Пока нечем гордиться», — считает депутат.

Также Вегнер прокомментировал, с чем может быть связано попадание в рейтинг уральского соседа — Тюменской области. «Там, где большие деньги, собираются больше всего жуков, которые хотят поживиться за государственный счёт. В бюджете Тюменской области больше денег на человека, чем в Свердловской», — посчитал парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, рейтинг коррумпированных регионов составили в Генпрокуратуре РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперты объяснили отсутствие Костромской области в списке коррумпированных