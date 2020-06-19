Москва, 19 июня 2020, 12:05 — REGNUM Министерство обороны России показало кадры сопровождения американских бомбардировщиков B-52H российскими истребителями.
Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня российские радиолокационные станции (РЛС) взяли на сопровождение два стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США над северо-восточной частью Тихого океана.
Для перехвата американских бомбардировщиков в воздух поднимались истребители Су-30, Су-35 и МиГ-31.
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