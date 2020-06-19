Москва, , 11:58 — REGNUM В преддверии Всероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ в Москве проводится тестирование системы электронного голосования. Горожане активно поддерживают эксперимент: если по состоянию на 20:00 18 июня в тестировании поучаствовало более 44 тысяч человек, то к утру 19 июня их количество уже превысило 54 тысячи. Как сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за голосованием Илья Массух, система не подвергалась хакерским атакам и работает без сбоев.

«Тестирование нацелено на то, чтобы выявить как технические, так и организационные пробелы в организации голосования, — рассказал Илья Массух. — Мы нашли так называемые баги, они некритичные, но их необходимо, конечно, устранить. Время на это есть».

Тест начался в восемь утра 18 июня. Его участникам предложили ответить на вопрос, что сегодня нужнее Москве — зеленые насаждения или парковочные площадки.

Голосование очень быстро набрало популярность: только за первые четыре часа на вопросы теста ответило более 10 тысяч пользователей, к 20:00 — число проголосовавших возросло до 44 689 человек, а к утру сегодняшнего дня их стало уже больше 54 тысяч.

Система готова к такому наплыву голосующих: как уточнил Илья Массух, ее разрабатывали как раз с расчетом на высокие нагрузки."В систему заложен двукратный запас прочности, 4 млн человек могут спокойно проголосовать. Поэтому в том, что касается наплыва избирателей, мы спокойны», — заверил он. Напомним, тестовоеголосование продлится до 20:00 сегодняшнего дня, 19 июня. Участвовать в нем смогут горожане, получившие подтверждение заявки на участие в электронном голосовании. Для этого нужно авторизоваться на онлайн-платформе 2020og.ru, используя учетную запись с сайта mos.ru или портала госуслуг.

Предложение заранее испытать электронную систему перед голосованием по поправкам к Конституции внес ранее заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов, а Общественный штаб по контролю и наблюдению за голосованием эту идею поддержал.

Электронное голосование по поправкам в Конституцию начнется 25 июня. Заявку на участие в нем можно подать на порталах mos.ru и gosuslugi.ru до 14:00 21 июня. Электронный бюллетень полностью повторяет бумажный вариант: голосующему нужно высказать свою позицию, поставив отметку в соответствующей графе.