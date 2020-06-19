Токио, , 12:11 — REGNUM Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги заявил, что во время своего телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым сообщил последнему, что он ожидает его с визитом в страну Восходящего солнца, когда ситуация с пандемией SARS-CoV-2 успокоится.

«Сейчас мы не можем встретиться физически, но я сказал министру иностранных дел Лаврову, что, когда ситуация (с коронавирусом) успокоится, я бы хотел, чтобы он приехал в Японию», — заявил он на заседании парламентского комитета по делам Окинавы и северных территорий (так в Японии называют российские южнокурильские острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи).

Также он высказал надежду на то, что во время данной встречи сторонам удастся провести обсуждение двусторонних тем, включая территориальный вопрос.

Отметим, четыре острова Курильской гряды были присоединены Советским Союзом по итогам Второй мировой войны и российское руководство неоднократно заявляло, что данный вопрос не будет пересматриваться. Тем не менее политическая элита Японии регулярно поднимает данный вопрос, не соглашаясь признать данный факт.