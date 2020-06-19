Москва, , 11:51 — REGNUM У президента США Дональда Трампа был шанс получить серьёзные уступки от Северной Кореи, но он его упустил, считает профессор Сеульского университета Кунмин Андрей Ланьков. Об этом он заявил 19 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя признание бывшего советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона о том, что государственный секретарь США Майк Помпео будто бы назвал ахинеей слова главы Белого дома на встрече с руководителем КНДР.

«Сам факт того, что подобные заявления делаются, это часть политической борьбы в США вообще, в американской элите в особенности. Сложно судить, с кем и по каким мотивам блокируется Джон Болтон и хочет ли он навредить Помпео. Если же говорить об объективной оценке сообщений Болтона, то ничего удивительного нет, — сказал Ланьков. — Я бы сказал, что в переговорах с северокорейской стороной Дональд Трамп показал себя человеком некомпетентным. У него по крайней мере один раз появлялась возможность получить от Северной Кореи значительные уступки, но эту возможность он, насколько можно судить, упустил. Особыми знаниями по поводу корейской ситуации он тоже не отличается».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Болтон рассказал в мемуарах, что во время первых переговоров Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре в июне 2018 года Помпео назвал ахинеей высказывания президента США.