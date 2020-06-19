Москва, 19 июня 2020, 11:51 — REGNUM У президента США Дональда Трампа был шанс получить серьёзные уступки от Северной Кореи, но он его упустил, считает профессор Сеульского университета Кунмин Андрей Ланьков. Об этом он заявил 19 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя признание бывшего советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона о том, что государственный секретарь США Майк Помпео будто бы назвал ахинеей слова главы Белого дома на встрече с руководителем КНДР.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Болтон рассказал в мемуарах, что во время первых переговоров Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре в июне 2018 года Помпео назвал ахинеей высказывания президента США.