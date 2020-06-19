Вашингтон, , 11:48 — REGNUM Североатлантический альянс запустил программу совместной подготовки военных летчиков европейских стран НАТО. Об этом 19 июня сообщила пресс-служба военного блока.

Так, инициативу по созданию системы тренировочных центров для военных пилотов запустили в 11 странах.

Кроме того, доступ к данной системе обучения смогут получить «ряд малых стран НАТО, потребности которых в военных летчиках не оправдывают создание собственных учебных центров».

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса решили отказаться от размещения новых ядерных ракет в Европе. Вместе с тем страны НАТО решили закупить дополнительные средства ПВО и истребители.

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