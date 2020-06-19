Канберра, , 11:52 — REGNUM Китай может стоять за хакерами, атаковавшими правительственные ведомства Австралии и коммерческие организации, полагают высокопоставленные австралийские чиновники. Об этом сообщает 19 июня телеканал ABC со ссылкой на источники в правительственных учреждениях.

Ранее премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что хакеры действовали при поддержке какого-то государства, однако само это государство не называл. Собеседники телеканала рассказали, что речь идёт о Китае.

Отмечается, что атаки были нацелены на базы данных правительственных ведомств, где хранятся экономические и личные данные.

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