Киев, , 11:51 — REGNUM Новое дело в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко открыли по личному заявлению главы т.н. Киевского патриархата, раскольника Филарета, который большую часть президентского срока был преданным соратником на тот момент главы государства.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на информированный источник в ГБР.

Собеседник подтвердил, что дело открыто в ноябре 2019 года Службой безопасности Украины по заявлению Филарета, а потом передано в ГБР.

«Его (Филарета) мотив — это претензии к руководству государства… в первую очередь за то, что деньги, которые получал Киевский патриархат, в первую очередь от своих иностранных представительств… после создания Православной церкви Украины уплачиваются в Константинополь», — сказал собеседник.

Вместе с тем один из лидеров новой раскольнической структуры Православная церковь Украины, бывший представитель Киевского патриархата задается вопросом о качестве расследования — «если оно, по сообщению представителя ГБР, продолжается уже 226 дней, но кто является заявителем, ГБР не может разобраться или не может сказать правду».

«Вчера представитель ГБР говорил, что это «прихожане Киевского патриархата УПЦ» написали заявление, а сегодня «информированный источник в ГБР» рассказывает, что заявление написал лично патриарх Филарет», — отмечает Зоря.

Также он удивился, что ведомство вообще сочло возможным не закрыть производство ввиду отсутствия состава преступления, а проводить какие-то следственные действия.

«Патриарха Варфоломея и членов Синода Вселенского патриархата, которые принимали Томос, госрасследователи будут вызывать на допрос? Альтернативной одаренности хватит?» — поинтересовался Зоря.

Сам Филарет ситуацию на утро 19 июня еще не комментировал.

ИА REGNUM напоминает, что 18 июня Порошенко в кратком выступлении возле суда заявил, что против него заведено уголовное дело за разжигание межконфессиональной вражды. Так называемый «Томос об автокефалии» был предоставлен т.н. Православной церкви Украины Вселенским патриархом Варфоломеем в январе 2019 года при активном участии в этом процессе самого Порошенко. Предполагалось, что новую раскольничью структуру возглавит многолетний лидер Киевского патриархата Филарет, однако в итоге Порошенко предпочел видеть во главе ПЦУ другого человека. С тех пор Филарет и его сторонники стали торпедировать «автокефальную» инициативу.