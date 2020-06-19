Москва, , 11:40 — REGNUM Вашингтон успокаивается южнокорейцев, которые на самом деле не особо нервничают, считает профессор Сеульского университета Кунмин Андрей Ланьков. Об этом он заявил 19 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова исполняющего обязанности помощника министра обороны США по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе Дэвида Хелви, который пообещал, что США ответит на угрозы со стороны КНДР.

«Он успокаивает американских союзников во всём мире. Отчасти можно было бы сказать, что он успокаивает южнокорейцев, но проблема заключается в том, что южнокорейцы в общем не нервничают. Так что успокаивать их не надо. Иначе говоря, США подтверждают (другой вопрос — насколько искренне) свои союзнические обязательства в отношении Южной Кореи», — сказал Ланьков.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Хелви, Пентагон не ослабит бдительности в отношении любых угроз и провокационных действий со стороны Северной Кореи.