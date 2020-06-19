Джакарта, , 11:39 — REGNUM Индонезия изучает возможности открытия доступа к путешествиям с помощью концепции туристического пузыря (travel bubble), сообщает Kompas.

Туристический пузырь — это открытие трансграничных границ с другими странами во время распространения эпидемии коронавируса.

Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что в нескольких странах начались дискуссии об организации туристического пузыря.

«И, как и другие страны, Индонезия в настоящее время пытается изучить возможность создания туристического пузыря для осуществления важных деловых поездок с рядом стран», — заявила Ретно Марсуди в президентском дворце в Джакарте.

Глава МИД Индонезии пояснила, что ряд вопросов, которые обсуждались Индонезией с рядом стран, включали сферу действия коридора путешествий, условия поездок за границу и соблюдение санитарного протокола, который будет применяться.

Напомним Австралия и Новая Зеландия стали первыми странами, в которых появилась концепция туристического пузыря (travel bubble) для организации путешествий. Обе страны пришли к соглашению, наблюдая за тенденцией к снижению числа случаев заражения SARS-CoV-2.

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