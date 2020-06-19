Москва, , 11:25 — REGNUM Отставка южнокорейского министра объединения Ким Ён Чхоля связана с тем, что проводимая им линия в отношении Северной Кореи не дала тех результатов, на которые рассчитывали в Сеуле. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 июня заявил профессор Сеульского университета Кунмин Андрей Ланьков.

«Это вообще традиция не только Южной Кореи, но и многих других демократических стран. Просто в Южной Корее эта традиция более выраженная, — сказал Ланьков. — Если у какого-то чиновника по линии его работы происходит явный конфуз, то этот чиновник уходит в отставку. Дело в том, что Ким Ён Чхоль, ушедший в отставку, был одним из главных сторонников и создателей нынешней политической линии. Эта линия в общем не дала тех результатов, на которые рассчитывали в Сеуле. Поэтому вполне очевидно, что он уходит со своего поста».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин принял прошение об отставке министра объединения Ким Ён Чхоля.

Читайте ранее в этом сюжете: В Южной Корее ушел в отставку министр объединения