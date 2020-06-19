Москва, 19 июня 2020, 11:25 — REGNUM Отставка южнокорейского министра объединения Ким Ён Чхоля связана с тем, что проводимая им линия в отношении Северной Кореи не дала тех результатов, на которые рассчитывали в Сеуле. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 июня заявил профессор Сеульского университета Кунмин Андрей Ланьков.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин принял прошение об отставке министра объединения Ким Ён Чхоля.
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