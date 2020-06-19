Найроби, , 11:27 — REGNUM Кения была избрана непостоянным членом Совета Безопасности ООН в четверг, 18 июня, после победы над Джибути во втором туре голосования. Об этом передает ВВС Swahili.

Восточноафриканское государство заменит ЮАР на посту непостоянного члена СБ ООН со стороны африканских стран. По словам репортеров, Кения получила 129 голосов против 62 у Джибути.

По случаю избрания президент Кении Ухуру Кеньятта сказал, что победа является «демонстрацией растущего авторитета страны и ее влияния в международном сообществе как стойкого и надежного партнера в области развития». Президент Кении подчеркнул, что представители страны будут укреплять и освещать позицию Африки в Совете Безопасности и продвигать повестку дня континента, состоящую из 10 пунктов.

Он поблагодарил Джибути за то, что она является «достойным противником», и Африканский союз (АС) за его поддержку. Напомним, что Джибути и Кения не смогли получить большинство в две трети голосов (128 голосов) в первом туре голосования.