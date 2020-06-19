Киев, , 11:24 — REGNUM Львовский областной совет принял обращение к властям в Киеве с призывом прекратить политические преследования и не углублять общественно-политическое противостояние в стране.

Соответствующее обращение было принято накануне и обнародовано в СМИ сегодня, 19 июня.

Львовские депутаты констатируют, что центральная власть сейчас поставила Украину перед выбором: «двигаться в направлении ЕС и НАТО или превратиться в подконтрольную полуколонию России».

«На Украине усиливаются политические преследования. Доказательствами являются десятки резонансных уголовных производств против оппозиционных политиков и общественных активистов. Правоохранительные органы заметно активизировали свои действия в этом направлении», — говорится в обращении.

Далее облсовет приводит конкретные примеры, особо подчеркивая преследования экс-президента Порошенко — «процесс ведется с многочисленными процессуальными нарушениями… используется откровенная манипуляция и пропаганда в худших традициях советских времен».

Депутаты подчеркивают, что такое положение дел выгодно только России и её пятой колонне на Украине.

«В Украине власть, которая занималась репрессиями оппозиции, покушением на украинские национальные ценности, всегда проигрывала и позорно уходила в историческое небытие. Так будет и в этот раз», — обещают львовские депутаты.

ИА REGNUM напоминает, что накануне, 18 июня, Печерский суд Киева мог арестовать экс-президента Порошенко по одному из дел, в которых фигурирует политик. Но в итоге Генпрокуратура отказалась от идеи ареста, и принятие окончательно решения перенесли на 1 июля.