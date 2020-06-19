Пекин, , 11:28 — REGNUM Российский президент Владимир Путин обязательно посетит Китай до конца текущего года, однако точная дата визита пока не известна. Об этом заявил 19 июня посол России в Китае Андрей Денисов в открытом интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

Посол отметил, что официальный визит президента России в КНР планировался на начало осени. Конкретные даты пока не обсуждаются с китайской стороной в связи с обстановкой по коронавирусу.

«Поэтому мы ожидаем, что позднее в этом году визит нашего руководителя в Китай обязательно состоится», — сказал Денисов.

Также обсуждается встреча глав правительств России и КНР в Китае. Рассматривается привязка к октябрю или ноябрю, добавил он.

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