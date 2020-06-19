Джакарта, , 11:10 — REGNUM Правительство Индонезии получило пожертвование в размере 500 тысяч медицинских масок от Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Помощь была передана постоянным представителем ПРООН в Индонезии и получена главой департамента многостороннего сотрудничества министерства иностранных дел Индонезии и представителем национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями.

В МИД Индонезии заявили, что помощь ПРООН является результатом партнерских и хороших отношений, установленных Индонезией в рамках различных многосторонних форумов.

«Многосторонняя дипломатия не только работает на уровне международных норм, но и обеспечивает конкретные выгоды, которые непосредственно затрагивают слои общества, примером чего является распределение помощи в разгар пандемии COVID-19», — говорится в заявлении МИД страны.

Представитель ПРООН в Индонезии заявил, что распределение помощи является частью программы, координируемой ПРООН для борьбы с пандемией COVID-19 в Индонезии. Помимо медицинских масок, ПРООН в сотрудничестве со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Международным бюро по миграции (МОМ) также отправили первую партию аппаратов ИВЛ в Индонезию.

Как сообщало ИА REGNUM, глава департамента Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки МИД Индонезии Десра Перчая и заместитель министра иностранных дел КНР Ло Чжаохуэй провели двустороннюю онлайн-встречу.

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