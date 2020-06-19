Москва, 19 июня 2020, 11:05 — REGNUM Властям Южной Кореи трудно добиться прекращения отправки пропагандистских листовок в Северную Корею. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 июня заявил профессор Сеульского университета Кунмин Андрей Ланьков, комментируя обострение отношений между Сеулом и Пхеньяном, которому предшествовал запуск листовок.
Поэтому, как пояснил Ланьков, приказы южнокорейского правительства организаторы запуска листовок игнорируют, так как они считают, что это правительство «предательское и антинародное».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в Северной Корее раскритиковали отправку южнокорейскими неправительственными организациями пропагандистских листовок на территорию КНДР и пообещали принять ответные меры вплоть до отправки войск в районы, прилегающие к демилитаризованной зоне.
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