Москва, , 11:05 — REGNUM Властям Южной Кореи трудно добиться прекращения отправки пропагандистских листовок в Северную Корею. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 июня заявил профессор Сеульского университета Кунмин Андрей Ланьков, комментируя обострение отношений между Сеулом и Пхеньяном, которому предшествовал запуск листовок.

«Южная Корея никакой истории с листовками не затевала по двум причинам, — сказал Ланьков. — Запуски листовок проводятся уже более десятилетия. И являются достаточно рутинным мероприятием. Ни интенсивность запусков, ни содержание этих листовок, насколько известно, не изменились ни в сравнении с 2015 годом, ни с 2010 годом. Говорить, что Южная Корея затеяла запуск листовок — это всё равно что сказать, что США затеяли тренировочные полеты истребительной авиации. Во-вторых, запуском листовок занимается не Южная Корея, а силы, находящиеся в глухой и очень жёсткой оппозиции к нынешнему южнокорейскому правительству. Именно это одна из причин того, что южнокорейским властям очень тяжело добиться прекращения запуска листовок. За этими мероприятиями стоят силы, которые крайне негативно оценивают деятельность нынешнего южнокорейского президента».

Поэтому, как пояснил Ланьков, приказы южнокорейского правительства организаторы запуска листовок игнорируют, так как они считают, что это правительство «предательское и антинародное».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в Северной Корее раскритиковали отправку южнокорейскими неправительственными организациями пропагандистских листовок на территорию КНДР и пообещали принять ответные меры вплоть до отправки войск в районы, прилегающие к демилитаризованной зоне.

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