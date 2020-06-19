19 июня 2020 | Время чтения 5 мин

Предотвращение вооруженного конфликта в регионе потребует от США не только наращивания своего военного потенциала, сплочения союзников, но и формирования каналов связи с Китаем, в рамках которых две страны могли бы обсуждать свои противоречия.

Александр Белов, , 11:32 — REGNUM Посреди всей той неопределенности, которую в мир привнесла коронавирусная инфекция, очевидно одно: отношения между США и КНР будут характеризоваться гораздо большей напряженностью, чем это было до пандемии. Такое развитие событий чревато целым рядом вызовов, самым важным из которых является то, как сократить риск войны. К сожалению, в сегодняшних условиях из-за все большей решительности и военной мощи Пекина и ослабевания инструментов его сдерживания со стороны США опасность такого столкновения как никогда высока, пишет бывший заместитель министра обороны США по вопросам политики Мишель Флурной в опубликованной 18 июня статье для Foreign Affairs.

Китай и США Иван Шилов © ИА REGNUM

К конфликту не стремятся ни США, ни Китай, поскольку их лидеры понимают всю его катастрофичность. Тем не менее столкновение может произойти случайно из-за неверного расчета Пекина желания или способности США отвечать на провокации в спорных вопросах, таких как территории в Южно-Китайском море, или на прямую агрессию против Тайваня или какого-то другого партнера Вашингтона в регионе.

Так, с точки зрения Китая, США, ослабленные кризисом 2008 года, нынешней пандемией, отступающие от решения мировых проблем, так и не совершившие тот самый «поворот» к Азии, а также социальными и расовыми противоречиями, не могут больше сдерживать КНР. Всё это может подтолкнуть Китай к более решительным действиям, что будет сопровождаться риском конфликта между двумя ядерными державами. Потребуются немалые усилия для того, чтобы восстановить американский потенциал сдерживания и снизить риск войны, которая никому не нужна.

Флот США в Южно-Китайском море U.S. Pacific Fleet

Бывший заместитель министра обороны США отмечает, что Китай многому научился у Вашингтона в плане ведения вооруженных конфликтов, расширив свой арсенал асимметричных подходов к противодействию американской мощи и эксплуатированию слабых сторон США. Благодаря принятым Пекином мерам американские военные в случае конфликта в Восточной Азии не будут обладать превосходством в воздухе, в космосе или на море, им придется этого превосходства добиваться и сохранять.

Кроме того, КНР обладает внушительным потенциалом кибертехнологий и технологий искусственного интеллекта, с помощью которых страна может осуществлять свою доктрину «войны на системное уничтожение» — нанесение сокрушительного удара по противнику в самом начале конфликта и нарушение работы его сетей управления и связи. В частности, Вашингтон не может больше быть уверенным в том, что его спутники, — играющие ключевую роль для навигации, связи, наведения, предупреждения и многого другого, — избегут удара в случае конфликта.

Для того чтобы американское сдерживание вновь было убедительным для КНР, Вашингтону необходимо сделать так, чтобы китайская агрессия не смогла добиться своих целей с самого начала, либо так, чтобы она оказалась сопряжена со слишком большими издержками и, таким образом, не в интересах Пекина. Иными словами, китайское руководство должно поверить в то, что у США есть не только возможность, но и решимость ответить на любую угрозу со стороны Пекина.

В частности, если бы у США появилась возможность в течение трех суток потопить все китайские военные корабли, подводные лодки и торговые суда в Южно-Китайском море, китайское руководство подумало бы дважды, прежде чем осуществлять блокаду или вторжение в Тайвань. Для достижения этой цели США могли бы использовать существующий потенциал, который можно было бы перенаправить на новые цели. Тем не менее развитие новых систем тоже необходимо, и в этом отношении Пентагон серьезно недорабатывает, по-прежнему направляя существенные средства в старые программы и недофинансируя развитие новых технологий, что подорвет его военное первенство в будущем.

ВМС Китая

Тем не менее одного только военного потенциала недостаточно, чтобы предотвратить тот или иной акт агрессии со стороны Китая, китайское руководство должно поверить в готовность Вашингтона применить имеющийся у него арсенал. Иными словами, помимо необходимости укрепления своей военной мощи в регионе, США должны четко продемонстрировать свою готовность встать на защиту Индо-Тихоокеанского региона. В этом плане Белый дом должен направить в регион большее число высокопоставленных представителей и более многочисленные военные контингенты, для того чтобы подчеркнуть важность своих отношений с партнерами и в качестве противовеса влиянию КНР. Кроме того, США должны проводить военные учения с союзниками и партнерами в результате более регулярно. Это необходимо как для демонстрации уже имеющегося военного потенциала, так и ускоренной разработки новых.

В конечном счете противостояние США с Китаем носит далеко не только военный характер, нельзя забывать о его экономической, технологической, политической и идеологической составляющих. Самое важное, что могут сделать Соединенные Штаты, — это создать внутри себя условия для эффективной конкуренции с КНР. Для этого необходимо инвестировать в широкий спектр областей от высшего образования до новейших разработок, привлекать в страну талантливых иностранцев и поощрять их оставаться и строить в США инновационные предприятия.

Соединенным Штатам следует также использовать свое уникальное преимущество, заключающееся в непревзойденной сети союзников и партнеров по всему миру. Лучший способ справиться с вызовами, которые представляет Китай, будь то несправедливая торговая практика или организованные кампании дезинформации, — это по возможности добиваться общих целей с союзниками и партнерами, противодействуя нарушениям основанного на правилах порядка в виде коалиции государств-единомышленников, приверженных к общему набору норм.

Вашингтон должен в тесном взаимодействии со своими союзниками и партнерами четко оценить, какой именно вклад может сделать каждая страна в стабилизацию региона и сдерживание все более агрессивного поведения Пекина. Для этого также потребуется заверить союзников Белого дома в том, что они могут рассчитывать на помощь США в спорах с Пекином и в случае давления с его стороны.

F-35 на палубе Wasp (LHD-1) Official U.S. Navy Page

Белый дом должен продемонстрировать странам региона разительные отличия сформированных Пекином международных правил и норм от тех, по которым регион жил до этого. Особенно это касается таких аспектов, как свобода судоходства и мирное урегулирование конфликтов.

Тем не менее, заключает Флурной, Вашингтон должен также возобновить стратегический диалог на высоком уровне с Пекином. Иными словами, необходима площадка, на которой Китай и Соединенные Штаты могли бы регулярно обсуждать свои интересы и перспективы, определять области потенциального сотрудничества — такие как ядерное нераспространение и борьба с изменением климата — и разрешать противоречия без конфликта. Тактических дискуссий по вопросам торговли просто недостаточно.