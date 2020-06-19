Нью-Дели, , 11:08 — REGNUM Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что занятие йогой помогает в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом 18 июня он сообщил в обращении, опубликованном в YouTube.

Глава индийского правительства подчеркнул, что еще ни одной стране мира не удалось создать вакцину от инфекции, поэтому необходимо обратиться к другим методам борьбы с коронавирусом.

«Только сильный иммунитет может оградить нас и членов нашей семьи. Йога — наш надежный друг в создании это щита», — отметил Моди.

Напомним, по последним данным, число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Индии превысило 380 тыс. человек. От COVID-19 скончались свыше 12 тыс. человек.