Симферополь, , 11:00 — REGNUM Европейские санкции по отношению к Крыму, несмотря на старательные попытки их авторов и идейных вдохновителей, сделали российскую республику более сильной и самодостаточной. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Санкции по отношению к Крыму, несмотря на старательные попытки их авторов и идейных вдохновителей, не стали орудием манипуляции, не загнали нас в угол, а с точностью до наоборот сделали нас сильными и самодостаточными. Очередное их продление — лишь дань «традиции», ведь по факту ничего другого они сделать не могут. Лживые обвинения, подлые подстрекательства и безрассудные санкции — вот весь «арсенал» внешнеполитических инструментов Евросоюза», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Евросоюз продлил на год ограничительные меры против Крыма и Севастополя в рамках политики непризнания воссоединения полуострова с Россией.

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