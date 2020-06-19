Симферополь, 19 июня 2020, 11:00 — REGNUM Европейские санкции по отношению к Крыму, несмотря на старательные попытки их авторов и идейных вдохновителей, сделали российскую республику более сильной и самодостаточной. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Крыма Сергей Аксёнов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Евросоюз продлил на год ограничительные меры против Крыма и Севастополя в рамках политики непризнания воссоединения полуострова с Россией.
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