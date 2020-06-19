Кишинёв, , 10:59 — REGNUM Вопрос о продлении экспорта без пошлин, а также получения в России кредита для Молдавии и другой помощи, собирается обсудить с российским руководством молдавский президент Игорь Додон в ходе своего визита в Москву. Он заявил об этом 19 июня в видеообращении, которое опубликовано на его странице в соцсети Facebook.

«У меня запланирован ряд важных двусторонних встреч, с коллегами из России я хочу обсудить вопрос продления режима беспошлинной торговли, который должен завершиться 30 июня — это первая тема… Еще один вопрос — это все, что касается российского кредита и вообще дополнительной поддержки для Молдавии», — заявил президент Молдавии.

Кроме этого, он указал, что намеревается провести обсуждение вопроса о получении новых авторизаций для перевозящих автомобильным транспортом компаний, которые продают товары в России.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 7 мая молдавский Конституционный суд признал неконституционным соглашение о получении республикой кредита от РФ в размере €200 млн, однако позднее глава правительства Молдавии Ион Кику сообщил, что власти страны возобновили переговоры с российским руководством по получению финансовой поддержки.