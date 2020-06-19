Джакарта, , 10:48 — REGNUM Глава департамента Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки МИД Индонезии Десра Перчая и заместитель министра иностранных дел КНР Ло Чжаохуэй провели двустороннюю онлайн-встречу, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

На встрече обсуждались различные вопросы сотрудничества как на двустороннем, так и на региональном и глобальном уровнях, в частности, борьба с последствиями пандемии. В настоящее время фармацевтические промышленности двух стран сотрудничают в сфере производства вакцины, которая вскоре вступит в третью фазу клинических испытаний в Индонезии.

Помимо борьбы с пандемией, представители Индонезии и Китая обсудили ряд важных программ, в том числе укрепление торговли, инвестиций и финансового сотрудничества; расширение связей в рамках Всемирной морской оси и инициативы «один пояс — один путь».

На региональном и глобальном уровнях делегации обсудили усилия по укреплению отношений в рамках сотрудничества АСЕАН — Китай.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Индонезии Ретно Марсуди заявила, что получила большую поддержку со стороны международного сообщества, чтобы предотвратить запланированную Израилем аннексию палестинских территорий.

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