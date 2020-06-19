Москва, 19 июня 2020, 10:47 — REGNUM Всё, что сейчас происходит на Корейском полуострове, это не более чем очередная попытка северокорейской стороны выразить своё недовольство действиями Южной Кореи, считает профессор Сеульского университета Кунмин Андрей Ланьков. Об этом он заявил 19 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя очередной виток напряжённости в отношениях Пхеньяна и Сеула.
При этом Ланьков отметил, что в связи с происходящим можно было бы вспомнить события весны 2013 года. Тогда, как пояснил востоковед, КНДР вообще без видимых причин начала делать заявления о надвигающейся на Корейский полуостров войне, начала предпринимать демонстративные военные шаги и даже официально обратилась к иностранцам с требованием покинуть полуостров в связи с тем, что война начнётся в течение недели.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее 18 июня в Вашингтоне состоялась встреча спецпредставителя Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хуна и заместителя госсекретаря США Стивена Бигана.
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