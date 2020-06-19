Москва, , 10:47 — REGNUM Всё, что сейчас происходит на Корейском полуострове, это не более чем очередная попытка северокорейской стороны выразить своё недовольство действиями Южной Кореи, считает профессор Сеульского университета Кунмин Андрей Ланьков. Об этом он заявил 19 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя очередной виток напряжённости в отношениях Пхеньяна и Сеула.

«Мы наблюдаем очередную серию вооружённых демонстраций, которые время от времени проводятся в основном северокорейской стороной и являются неотъемлемой частью межкорейских отношений уже много десятилетий, — сказал Ланьков. — Всё, что сейчас происходит, является не более чем очередной попыткой северокорейской стороны выразить своё недовольство действиями Южной Кореи. Внешне, скорее всего, в ближайшие недели мы будем наблюдать эскалацию. И нельзя даже исключать того, что дело дойдёт, например, до обстрелов южнокорейской территории или иных силовых акций. Однако даже в этом случае ни о какой угрозе серьёзного военного конфликта между сторонами речи не идёт. В данном случае мы имеем дело с серией дипломатических или военно-дипломатических жестов».

При этом Ланьков отметил, что в связи с происходящим можно было бы вспомнить события весны 2013 года. Тогда, как пояснил востоковед, КНДР вообще без видимых причин начала делать заявления о надвигающейся на Корейский полуостров войне, начала предпринимать демонстративные военные шаги и даже официально обратилась к иностранцам с требованием покинуть полуостров в связи с тем, что война начнётся в течение недели.

«При этом привыкшие к подобным вещам жители полуострова не обращали на происходящее ни малейшего внимания», — добавил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее 18 июня в Вашингтоне состоялась встреча спецпредставителя Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хуна и заместителя госсекретаря США Стивена Бигана.

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