Бужумбура, , 10:36 — REGNUM Новый президент Бурунди предупредил оппозиционные партии о том, что им «не следует выступать против правительства». Об этом передает ВВС Great Lakes со ссылкой на инаугурационную речь нового президента Бурунди Эвариста Ндайишимийе.

На церемонии инаугурации, прошедшей в четверг, 18 июня, он также призвал СМИ и правозащитников сотрудничать с правительством для решения национальных проблем, иначе «они будут работать на других, а не на бурундийцев».

Однако он также пообещал гарантировать свободу выражения мнений и защиту прав человека.

«Каждый человек должен быть свободен в выражении своих идей и рекомендаций правительству. Никто не должен думать, что только политики имеют на это право», — сказал он.

Президент добавил, что Бурунди «хотела бы иметь хороших соседей». Напомним, что на протяжении последних пяти лет его предшественник Пьер Нкурунзиза конфликтовал с лидером соседней Руанды Полем Кагаме, что негативно сказалось на гражданах обеих стран.

Тысячи человек посетили инаугурацию Ндайишимийе на стадионе в районе Гитенг в столице страны. На церемонии также было проведено богослужение. После 15 лет пребывания у власти Нкурунзиза должен был уйти в отставку в августе.

По словам журналистов, Ндайишимийе — бывший лидер повстанцев, как и Нкурунзиза. Ндайишимийе получил поддержку своих предшественников и был объявлен победителем майских президентских выборов, которые оппозиция назвала сфальсифицированными.

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