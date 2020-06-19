Джакарта, , 10:29 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что получила большую поддержку со стороны международного сообщества, чтобы предотвратить запланированную Израилем аннексию палестинских территорий, сообщает Antara.

«Я очень рада получить положительные отзывы от многих стран», — отметила Ретно Марсуди.

«Генеральный секретарь ООН также отреагировал на мое письмо и подчеркнул те же опасения по поводу неотложности предотвращения аннексии», — подчеркнула глава МИД Индонезии.

Напомним, ранее премьер-министр Израиля объявил о плане аннексии Западного берега реки Иордан в рамках «Соглашения века», инициированного президентом США Дональдом Трампом.

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