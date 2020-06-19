Москва, , 10:18 — REGNUM Вышедшая в американском журнале статья президента РФ послужит очень важным уроком для граждан в других странах и станет предметом анализа для глав других стран. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 июня, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

«Для многих документальные факты, приведенные в материале, станут откровением. Своим обращением президент России встал на защиту исторической правды перед теми, кто пытается переписать страницы ХХ века, оболгать российский народ, лишить наше молодое поколение гордости за свою страну», — отметил Железняк.

Также, рассуждает парламентарий, Владимир Путин показал гражданам других стран, что Россия открыта к диалогу, не приемлет языка агрессии, уважает чужой суверенитет, никогда не позволит диктовать нам чужие правила игры и будет отстаивать историческую правду на всех мировых площадках.

«Уверен, что статья Путина в преддверии встречи пятерки ядерных держав станет для лидеров других стран предметом серьезного анализа и, может быть, заставит их задуматься над политикой, которую они проводят сейчас, зачастую без опоры на собственную историю», — добавил он.