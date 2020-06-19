Кишинёв, , 10:18 — REGNUM Проведение внеочередных выборов депутатов в парламент Молдавии может стать одним из вариантов разрешения политического кризиса в стране, который возник после исчезновения в парламенте большинства. Об этом 19 июня сообщил молдавский президент Игорь Додон в видеообращении, размещенном на странице в соцсети Facebook.

«Один из вариантов развития событий — это проведение досрочных выборов парламента, если КС разрешит их проведение в один день с президентскими выборами, то так и будет», — заявил он и добавил, что в противном случае парламент страны будет распущен сразу после выборов президента в стране, и досрочные выборы его депутатов тогда состоятся в феврале-марте следующего года.

Кроме этого, Додон отметил, что он считает возможными и иные варианты выхода из кризиса, например, работу правительства премьер-министра Иона Кики без поддержки парламентом до выборов президента Молдавии, назначенных на 1 ноября.

Помимо этого, президент Молдавии также считает возможным создание нового парламентского большинства с участием, кроме Соцпартии и демократов, партии «Действие и солидарность», а также партии «Платформа «Достоинство и правда».

«Я никого не приглашаю официально, но на следующей неделе я открыт для встречи с лидерами этих четырех партий — без разницы, с прессой или без нее», — заявил молдавский лидер.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 17 июня депутат молдавского парламента Ефросиния Грецу вышла из парламентской фракции Демпартии Молдавии и вступила в группу Pro Moldova, в результате чего коалиция социалистов и демократов в парламенте страны осталась без правящего большинства.