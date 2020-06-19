Махачкала, , 10:11 — REGNUM Антикоррупционная компания, развернувшаяся в Дагестане с конца 2017 года, привела к снижению общего уровня коррупции в республике. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM высказал дагестанский политолог Эдуард Уразаев.

Генпрокуратура РФ составила список самых коррупционных регионов страны за 2019 год, который возглавили Мордовия, Чувашия и Камчатский край. Дагестан не вошел в первую десятку антилидеров. В целом по России уровень коррупционной преступности в прошлом году, по данным ведомства, составил 21,1 правонарушения на 100 тыс. населения.

«По количеству уголовных дел, охвату уровней власти и управления, а также разнообразию отраслей антикоррупционная кампания в Дагестане оказалась самой масштабной из проведённых в регионах, и способствовала снижению общего уровня коррупции. Страх чиновников оказаться за решеткой все же сказался», — считает Уразаев.

По словам политолога, уровень коррупции в Дагестане удалось снизить с высокого до среднего. Вместе с тем, по его словам, в регионе все еще существуют проблема медленного обновления руководящих кадров и укрепления рядов чиновников более квалифицированными специалистами. Кроме того, по мнению собеседника, в регионе не хватает прозрачности и открытости в деятельности всех уровней власти.

«В то же время, ряд коррупционных дел по событиям уже периода правления [нынешнего главы Дагестана] Владимира Васильева показывает глубокую веру многих чиновников в силу денег и возможность откупиться. Остается высоким и уровень «низовой» коррупции. В связи с этим, режим антикоррупционной кампании нужно продолжать», — резюмировал эксперт.

Напомним, масштабная антикоррупционная кампания стартовала в Дагестане с приходом в сентябре 2017 года к власти в республике Владимира Васильева. Пик этой деятельности пришелся на 2018 год, когда в числе прочих высокопоставленных чиновников был арестован и. о. председателя правительства региона Абдусамад Гамидов.

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