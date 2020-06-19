Вашингтон, , 10:40 — REGNUM Президент США Дональд Трамп признался, что знаком с деталями предполагаемого крушения НЛО в штате Нью-Мексико в 1947 году. Он не исключил рассекречивание этой информации, передаёт агентство Associated Press.

«Розуэлльский инцидент» был затронут в ходе интервью, которое взял у главы США его сын Дональд Трамп-младший в преддверии Дня отца, который американцы отмечают 19 июня.

«Я не буду говорить с тобой, что я об этом знаю, но это очень интересно», — сказал сыну Трамп.

Тогда президенту был задан вопрос, будут ли эти сведения когда-нибудь рассекречены. Трамп сказал, что подумает над этим.

Как сообщало ИА REGNUM, в 1947 году в американском городе Розуэлл упал некий летающий объект, по одной из версий — инопланетный космический корабль. Сторонники этой версии считают, что власти захватили инопланетянина и засекретили произошедшее. Официальная позиция ВВС США заключается в том, что в Розуэлле упал метеозонд, задействованный в секретной программе.

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