Тбилиси, , 10:12 — REGNUM Посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель не стал отвечать на вопрос, является ли освобождение из-под ареста совладельца оппозиционного телеканала «Мтавари архи» Георгия Руруа частью соглашений от 8 марта, заключенных между партией власти «Грузинская мечта» и оппозиционными партиями. Об этом 18 июня сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Журналистам, задавшим вопрос, посол ответил, что стороны должны прийти к взаимопониманию, и это — главное.

«Я хотел бы проявить осторожность в отношении этого вопроса. Хочу сказать вам, что все элементы меморандума о взаимопонимании должны быть выполнены», — сказал Харцель.

Напомним, Рура обвиняется в незаконном хранении оружия. Представители оппозиции заявили, что он является «политзаключенным» и требуют его освобождения. Их поддерживают некоторые представители Европарламента. Представители властей заявляют, что данный вопрос должна решать судебная система.

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии отреагировали на призыв Туска освободить «политзаключенного»