Сеул, , 09:52 — REGNUM Военные КНДР не проявляют признаков повышенной активности, несмотря на заявление генштаба Корейской народной армии. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Объединённого комитета начальников штабов Южной Кореи.

По их словам, южнокорейские военные наблюдают за ситуацией в круглосуточном режиме и находятся в режиме повышенной боевой готовности.

Напомним, что 17 июня представители генштаба Корейской народной армии сообщили о формировании военного контингента в области Кымгансанского туристического комплекса и недалеко от города Кэсон для проведения учений.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее КНДР направила своих военных на пустовавшие посты в демилитаризованной зоне на границе с Южной Кореей.

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