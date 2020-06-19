Нью-Дели, , 09:49 — REGNUM ВВС Индии собираются приобрести у России 21 многоцелевой сверхзвуковой истребитель четвёртого поколения Миг-29. Об этом 19 июня сообщает газета The Economic Times со ссылкой на источники из военной сферы.

«Индийские ВВС намерены закупить 21 российский легкий истребитель МиГ-29, в том числе два учебно-тренировочных», — приводит издание слова источника.

Также он отметил, что это будет сделано для замены стоящих на вооружении индийских ВВС в настоящее время истребителей МиГ-21 и указал, что истребители МиГ-29 нужны для усиления боевых возможностей военной авиации Индии.

Кроме этого, источник рассказал, что правительство страны намерено рассмотреть данное предложение индийских ВВС и что поставки истребителей могут начаться через два года, после подписания соответствующего соглашения с российской стороной.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 18 июня стало известно, что Индия планирует ввести торговые барьеры и повысить пошлины примерно на 300 импортных товаров.