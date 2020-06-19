Вашингтон, , 09:33 — REGNUM США ожидают от китайских властей «снижения агрессивного поведения», в том числе по отношению к Гонконгу. Об этом заявил заместитель государственного секретаря Дэвид Стилвелл по итогам переговоров с членом ЦК КПК Яном Цзечи.

По его словам, последние действия Пекина якобы не были конструктивными, «если смотреть на Индию, Южно-Китайское море, вопросы с Гонконгом».

«Я посмотрел бы на то, что произойдет в следующие две недели: увидим ли мы снижение агрессивного поведения», — приводит его слова Госдепартамент.

Как сообщало ИА REGNUM, отношения Китая и США обострились на фоне протестов в Гонконге и ситуации с коронавирусом. Вашингтон, в частности, осудил разрабатываемый в КНР законопроект о национальной безопасности Гонконга, заявив, что документ направлен на ликвидацию автономии. Кроме того, власти США обвинили Китай в сокрытии фактов о коронавирусе и несвоевременной реакции на его распространение.

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