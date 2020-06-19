Сеул, , 09:29 — REGNUM 18 июня Южная Корея обратилась во Всемирную торговую организацию (ВТО) с просьбой возобновить процедуру урегулирования спора с Токио. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представительство Южной Кореи в Женеве.

Соответствующее обращение будет рассмотрено Органом по разрешению споров 29 июня.

Напомним, что в ноябре 2019 года Сеул приостановил процедуру в качестве жеста доброй воли, в мае текущего года — призвал правительство Японии прояснить свою позицию по вопросам экспортных ограничений и исключения из списка приоритетных торговых партнеров, а в июне — пообещал возобновить процедуру урегулирования спора из-за отсутствия прогресса в решении данного вопроса.

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