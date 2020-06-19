Токио, , 09:23 — REGNUM Председатель правительства Японии Синдзо Абэ отказался приехать на парад Победы в Москву. Об этом 19 июня заявил советник департамента Европы МИД Японии Хидэки Уяма.

По его словам, причиной отказа от приглашения стала ситуация с распространением коронавируса. Ранее об отказе Абэ сообщили японские СМИ со ссылкой на источник в МИД Японии.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич отказалась принимать участие в параде Победы в Москве, сославшись на пандемию коронавируса.

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